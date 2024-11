L'ex parlamentare eletto all'unanimità. Aperta la campagna di tesseramento

L’assemblea provinciale di Cosenza di Sinistra Italiana, presieduta da Mario Caferro, alla presenza di Mimmo Caporusso, del Dipartimento nazionale organizzazione del partito, ha eletto alla unanimità Fernando Pignataro segretario. «Pignataro – si legge in una nota - ha una lunga storia politica ricca di lotte e battaglie in difesa del lavoro e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Proprio questa esperienza ha indotto il partito a tutti i livelli a chiedergli in questa fase delicata di guidare la federazione cosentina. Il neo segretario, nel suo intervento di saluto, ha ribadito proprio questo concetto di un incarico di servizio a fianco di un gruppo dirigente giovane e di alta qualità, che presto potrà assumersi a pieno le responsabilità di direzione politica». Pignataro ha annunciato, inoltre, l'apertura della campagna di tesseramento 2018.