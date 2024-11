La vicepresidente del consiglio interviene sulle questioni della metro e dell'ospedale: «Occorre superare le appartenenze partitiche per il bene dei cittadini»

«Aldilà delle appartenenze politiche il dialogo tra le istituzioni ha un solo fine: operare per il bene dei cittadini. La richiesta della maggioranza a sostegno del primo cittadino Mario Occhiuto di sospendere ogni sorta di dialogo con la Regione Calabria sulle grandi opere che saranno costruite in città è a dir poco assurda». È quanto afferma Francesca Cassano vice presidente del consiglio comunale.

«Metro e nuovo ospedale – aggiunge – devono essere tenute separate. Per quanto riguarda la metro, siglando l’accordo di programma, siamo ormai giunti alla fase realizzativa, mentre per la costruzione del nuovo ospedale regionale lo studio di fattibilità, obbligatorio in base al nuovo codice degli appalti, terrà in considerazione non soltanto la collocazione fisica della struttura ma fornirà anche una completa analisi dei costi e dei benefici.





Siamo ancora in una fase di studio e sulla scelta della allocazione dell’opera è molto prematuro fare delle polemiche sterili visto che lo studio di fattibilità analizza anche il complesso Annunziata-Mariano Santo. Lasciamo fare ai tecnici il loro lavoro, poi, dati alla mano discutiamo. Bisogna, però riconoscere il merito di questo governo regionale che, al contrario delle passate amministrazioni, è stato in grado di trovare i fondi per la realizzazione di un’opera fondamentale per la sanità».





In merito alla possibilità di siglare al più presto l’accordo quadro sulla metro, la consigliera Cassano insiste sul risultato raggiunto e condiviso tra le istituzioni competenti. «Interrompere adesso ogni tipo di discussione è illogico e strumentale e non salvaguarda l’interesse dei cittadini. Grazie alla disponibilità di Mario Oliverio nell’accogliere le richieste di modifica e di inserire opere aggiuntive sul territorio, non strettamente connesse alla metro, e grazie alla mediazione del presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, si è giunti ad una sintesi condivisa. Anche le parti sociali, che il governatore ha voluto ascoltare, hanno espresso pieno sostegno alla realizzazione dell'opera.

Inoltre, la questione era stata affrontata anche in commissione trasporti, alla presenza dell’assessore competente, giungendo ad una conclusione unanime sulla necessità di realizzare al più presto un’opera così importante per la mobilità urbana. Perdere i fondi elargiti dalla comunità europea per delle prese di posizione non coerenti con quanto fatto e detto fino a questo momento è una sconfitta non solo per la città di Cosenza ma per tutti i calabresi».

Salvatore Bruno