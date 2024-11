«Lascio la Provincia per far posto al presidente dell'Ordine degli Infermieri di Cosenza, Fausto Sposato». Lo ha annunciato questa mattina Graziano Di Natale, consigliere regionale uscente, che già pochi mesi fa aveva rimesso anche il mandato di presidente del consiglio comunale della città di Paola. L'avvocato paolano era stato eletto tra gli scranni della Provincia di Cosenza l'ultima volta a gennaio 2019, dopo aver rivestito per alcuni mesi la carica di presidente facente funzioni dell'ente, prima di diventare, un anno più tardi, a gennaio 2019, un inquilino di Palazzo Campanella con la lista "Io resto in Calabria".

Le motivazioni

La decisione di lasciare il consiglio provinciale, nel quale è stato eletto per ben tre volte, sarebbero dettato dal delicato momento storico. «Proprio ieri - ha detto Di Natale - la notizia che un infermiere del 118 a Napoli è morto dopo essersi infettato. Voglio dare un segnale serio, preciso a tutta la categoria in modo da consentire loro di entrare nelle istituzioni». Di qui la decisione di consentire l'ingrasso a Fausto Sposato.

«Non sono attaccato alla poltrona»

«Mi preme ricordare - ha detto ancora Di Natale - che il mio impegno nella Provincia di Cosenza è stato sempre improntato alla correttezza e alla legalità. Ho rinunciato ad ogni tipo di indennità o rimborso anche quando ho svolto le funzioni di Presidente. Dal 2014 al 2020 mi sono state accreditate, in tutto, 274 euro che ho donato per acquistare dei quaderni ai bimbi di alcune scuole elementari. Niente più!». Ed infine: «Ringrazio i Sindaci e gli amministratori che mi hanno consentito di assaporare la gioia di essere stato sempre il più votato nelle elezioni del 2014, 2017,2019. Grazie ai colleghi consiglieri provinciali al Presidente e a quanti ho conosciuto in questa bellissima esperienza. La politica ha bisogno di esempi, di buoni esempi».