Trasferimenti regionali iscritti nel documento contabile non più disponibili: bisogna correggere al ribasso le previsioni di entrata

La notizia era nell’aria già da un paio di giorni. Ora l’assessore comunale di Cosenza Francesco Caruso, intervenendo alla seduta della commissione consiliare presieduta da Giuseppe d’Ippolito, l'ha ufficializzata confermando il rinvio del punto relativo all’approvazione del bilancio già iscritto nell’ordine del giorno dell’assemblea convocata per lunedì pomeriggio.

Previsioni al ribasso

Il componente della giunta Occhiuto, con specifica delega al ramo, parla della necessità di operare anche alcuni aggiustamenti sulle cifre. Voci di corridoio riferiscono in particolare, della rideterminazione di un cospicuo stanziamento di risorse, proveniente dalla Regione, iscritto per intero tra le previsioni di entrata, da spalmare invece su più esercizi finanziari.

Rischio di un parere negativo

L’anomalia sarebbe stata sollevata dai revisori, in procinto quindi di dare parere negativo. Se lo strumento contabile fosse giunto in aula senza il via libera dell’organo di controllo, probabilmente molti consiglieri avrebbero espresso voto contrario all’approvazione, con conseguente scioglimento anticipato dell’amministrazione.

Tempi dilatati

Si è allora scelto di allungare i tempi per apportare tutti i correttivi richiesti, prima di sottoporre il bilancio stabilmente riequilibrato all’attenzione del consiglio. Si preannuncia comunque una manovra lacrime e sangue, con tagli soprattutto per quanto concerne i servizi alle categorie più deboli.

La proposta

Per recuperare qualche spicciolo, Bianca Rende, esponente di Italia Viva ha esplicitamente proposto al sindaco, alla giunta e ai colleghi consiglieri, di rinunciare in toto ad ogni tipo di indennità, rimborso e gettone di presenza.