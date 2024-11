Il consiglio comunale di Cosenza ha deciso: il nuovo ospedale dovrà essere costruito nella zona sud, nell’area ricompresa tra l’attuale sito dell’Annunziata e le colline di Contrada Muoio. Il voto, a sorpresa, è giunto nella seconda parte dell’assise convocata a Palazzo dei Bruzi nella mattinata di oggi, 13 maggio, con all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consuntivo. E’ stato Marco Ambrogio, a nome dei colleghi aderenti alla Piattaforma, a presentare in tal senso un documento, poi approvato a maggioranza anche con il parere favorevole di Giovanni Cipparrone.

Proposta avanzata dalla Piattaforma

In sostanza, Ambrogio e Cipparrone, prendendo le distanze dallo studio di fattibilità condotto dalla Regione, che aveva individuato invece, quale sito più favorevole, quello di Vaglio Lise, hanno consentito di sbloccare una situazione di stallo che si trascinava ormai dal giugno del 2018, quando Mario Occhiuto era stato incaricato, dal consiglio stesso, di interloquire con il presidente della Regione Mario Oliverio, per arrivare ad una intesa. Peraltro il sindaco, intervenendo sul punto, ha spiegato che dagli atti della recente inchiesta Passepartout è emersa la totale inaffidabilità dello studio di fattibilità. I magistrati infatti, hanno contestato sia ai dirigenti regionali sia al raggruppamento di imprese incaricato di condurre l’indagine, una serie di irregolarità. Adesso la palla torna agli uffici regionali per la prosecuzione dell’iter sulla base degli orientamenti espressi dall’assise municipale bruzia. A meno che questa novità non induca Oliverio a programmare la costruzione dell’edificio sanitario nel territorio di un altro comune, magari a Rende nella zona universitaria.