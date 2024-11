Sono iniziati alle 10,30 i lavori del Consiglio comunale di Cosenza, chiamato ad esprimersi sulla manovra di assestamento di bilancio. Le presenze nella maggioranza si presentano risicate, ma sufficienti per garantire il numero legale, anche grazie alla partecipazione ai lavori di Davide Bruno, il quale da tempo è collocato tra i dissidenti, di Pasquale Sconosciuto e Francesco Cito, eletti nelle liste della coalizione di Mario Occhiuto e aderenti alla Piattaforma, il raggruppamento trasversale rappresentato in giunta da Francesco De Cicco, che annovera inoltre Marco Ambrogio, anche lui in aula, Francesco Spadafora e Giovanni Cipparrone, entrambi assenti giustificati. Giustificato anche il forfait di Annalisa Apicella, all'estero per lavoro. Per la minoranza è presente anche Massimo Lo Gullo. C'è anche Luca Morrone ormai organico all'area politica che sostiene il sindaco, mentre avevano già annunciato la loro intenzione di disertare l’aula i gruppi di opposizione di Pd, Grande Cosenza, Uniti per la città e Psi. Assenza inattesa invece quella di Antonio Ruffolo che aveva preso parte all'ultima commissione bilancio. Nel complesso sono presenti 19 consiglieri oltre al sindaco: Gisberto Spadafora, Anna Rugiero, Piercarlo Chiappetta, Luca Gervasi, Francesco Cito, Fabio Falcone, Pasquale Sconosciuto, Davide Bruno, Giuseppe D’Ippolito, Maria Teresa De Marco, Alessandra De Rosa, Gaetano Cairo, Vincenzo Granata, Andrea Falbo, Carmelo Salerno, Luca Morrone, Marco Ambrogio, Massimo Lo Gullo e il presidente del consiglio Pierluigi Caputo.