«La realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza, richiede un’immediata risposta da parte delle istituzioni competenti. Bisogna fare chiarezza e dare certezze. In primis, sulla realizzazione e sui tempi di costruzione del nuovo ospedale». A dichiararlo in una nota è il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca.

«Il presidio dell’Annunziata ormai non regge più – evidenzia -. È grave che addirittura si siano potuti perdere cospicui finanziamenti perché la mancanza di spazi fisici ha impedito il potenziamento e l’ammodernamento delle tecnologie oltre che il rispetto degli standard minimi di sicurezza. Per quanto riguarda la competenza della scelta del sito dove costruire il nuovo hub regionale, il Consiglio comunale di Cosenza ottempererà al suo specifico dovere».

«Nella prossima riunione del Consiglio comunale – evidenzia Mazzuca – sarà messo all’ordine del giorno la scelta di allocare a Vaglio Lise il nuovo presidio sanitario. È questa la scelta definita dallo studio di fattibilità commissionato dalla Regione e delle sue risultanze tecniche che prevedono in particolare come migliore soluzione l’ubicazione dell’intervento nell’area di Vaglio Lise; ma è anche una scelta corrispondente alla funzione che la nuova struttura ospedaliera dovrà assolvere al servizio dell’area urbana, della università e dell’intero sistema territoriale provinciale».

«L’Amministrazione regionale, invece, dovrà fare immediatamente chiarezza e dare certezza sulla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie all’investimento. Sarebbe grave ogni tipo di omissione. Occorre evitare confusioni di sorta e, soprattutto, impedire che vadano dispersi i finanziamenti. Sarebbe dolosa la responsabilità che si assumerebbe la Regione, se dovesse trovare conferma la notizia che i fondi per la realizzazione sono a rischio o addirittura già non più disponibili».

«È mio auspicio – continua il presidente del Consiglio comunale di Cosenza – che il presidente Roberto Occhiuto, a questo proposito, possa verificare e garantire che tutto ciò non potrà accadere e che si possa pervenire con immediatezza alla stipula di quella Intesa tra Comune e Regione, espressa ufficialmente nella Commissione Consiliare competente il primo dicembre 2017, che questo Consiglio intende rispettare ed onorare».

«Una Intesa – chiude Mazzuca – che ribadisca gli impegni assunti in quella sede che garantiscano la certezza dei tempi di realizzazione, la massima fruibilità dell’Hub Ospedaliero per tutti i cittadini dell’area urbana e della provincia, la realizzazione della Cittadella della Salute nell’attuale area ospedaliera per il mantenimento delle funzioni sanitarie nella parte a sud della città, senza modificarne in tal modo il contesto socio economico ma favorendole la crescita, il coinvolgimento nel nuovo Polo Ospedaliero delle attività, anche di ricerca, dell’Università della Calabria e di altri Istituti a Carattere Scientifico come INRCA-IRCSS di Cosenza».