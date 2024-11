Lunedì 20 novembre in Consiglio comunale a Cosenza è prevista la discussione sull’istituzione della cittadinanza onoraria da conferire ai minori nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all’estero, ma che abbiano completato almeno un ciclo scolastico o di formazione italiano. Chiara Penna, prima firmataria della proposta, aspetta da marzo 2022 che la maggioranza di cui fa parte dia il semaforo verde anche al riferimento al principio dello Ius soli da inserire nello Statuto comunale.

Per fare ciò, serve il parere favorevole di una maggioranza qualificata: i due/terzi dell’assise pari a 22 voti. Ieri pomeriggio non sarebbe stata raggiunta tale soglia a causa delle assenze tra i banchi del pubblico consesso bruzio e pertanto, nonostante il punto fosse all’ordine del giorno, il Consiglio ha rinviato di affrontare la questione che così è slittata (almeno) di un’altra settimana. E pensare che, nell’estate del 2022, in piena campagna elettorale per le Politiche che da lì a poco avrebbero premiato Giorgia Meloni, la Lega sobbalzò dalla sedia e si scagliò contro Franz Caruso.

