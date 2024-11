Nell’incontro, avvenuto su invito di Guglielmelli presso i locali della Federazione provinciale del Pd cosentino, si è registrato un accordo su alcune tematiche che animeranno il dibattito in vista dell’imminente rinnovo della segreteria

Guglielmelli ha fatto propria la mozione congressuale divulgata di recente da Labdem. È un documento corposo, in cui il gruppo pittelliano ha ribadito l’importanza di un rapporto continuo tra il partito e i territori della provincia, di un dialogo tra l’area urbana e la Media Valle del Crati, di un legame più stretto tra il nord della Calabria e la Basilicata, di un’attività culturale continua per allargare le basi di consenso al Pd e formare i nuovi quadri dirigenti.

Luigi Guglielmelli si è espresso dicendo «Considero di vitale importanza le proposte di Labdem per il futuro del Partito perché ci consentiranno un rapporto costruttivo con la base e con gli elettori che vada ben oltre il semplice e già consistente impegno amministrativo messo finora in campo e oltre l’impegno politico contingente».

Dall’altro canto, Loizzo ha replicato «Accogliamo con gioia l’invito di Guglielmelli perché il lavoro continuo che abbiamo portato avanti per anni nei territori della nostra provincia e non solo potrà avere un’applicazione più ampia e l’ascolto che merita. Siamo lieti di contribuire in maniera importante e determinante alla crescita del partito e alla formazione della classe dirigente del futuro. Non solo per il Pd ma per tutta la Calabria».