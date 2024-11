Approda in consiglio comunale a Palazzo dei Bruzi la discussione sulla ubicazione del nuovo ospedale. La seduta, è stata convocata dal presidente Pierluigi Caputo per il 25 giugno, alle 15,30. Si spera di arrivare ad una soluzione definitiva alla diatriba tra la regione e l’amministrazione Occhiuto, le cui posizioni in merito al luogo in cui costruire l’infrastruttura, sono nettamente distanti.

La Regione ha già scelto Vaglio Lise

Mario Oliverio avrebbe voluto partecipare all’assemblea. Pensa a Vaglio Lise sulla base degli esiti di uno studio di fattibilità che indica quel sito come il più idoneo. «È stato illustrato prima al sindaco di Cosenza e, successivamente, alle commissioni consiliari Urbanistica e Sanità del Consiglio comunale, alle forze sociali ed in una iniziativa pubblica promossa dalla Camera di Commercio - spiega il Presidente della Giunta regionale - Si trattava e si tratta, quindi di assumere le conclusioni dello studio di fattibilità per pervenire a decisioni che non possono essere ulteriormente rinviate, anche la fine di evitare di correre il rischio di definanziamento di una importante infrastruttura necessaria alla città di Cosenza ed alla più grande provincia della Calabria. Un’opera per la quale abbiamo programmato e sono disponibili le risorse necessarie. Il Consiglio comunale di Cosenza è chiamato ad assumere una scelta di grande valore ed importanza per le nostre comunità senza ulteriori indugi. Lo studio di fattibilità è la migliore garanzia per operare scelte rispondenti alle soluzioni più avanzate e libere da precondizioni di ogni genere. Cosenza - ha concluso Oliverio - non può perdere questa occasione storica».