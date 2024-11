La candidata Pentastellata al collegio uninominale Camera di Cosenza doppia abbondantemente i due avversari Mancini e Naccarato

Un dato superiore al 50% per la candidata dei Cinquestelle nel collegio uninominale Camera di Cosenza Maria Laura Orrico. Un colpo ben assestato ai concorrenti sul territorio: il parlamentare uscente del centrodestra Paolo Naccarato e l'ex parlamentare e assessore regionale Giacomo Mancini, nipote del leader storico del Psi Giacomo, candidato con il centrosinistra a livello nazionale ma in lizza per entrare nel Consiglio regionale con il centrodestra per via della sua precedente candidatura nelle liste di Forza Italia. Alla candidata pentastellata, quando sono state scrutinate 209 sezioni su 293, sono andati 43.548 voti, pari al 51% del totale. Naccarato si attesta al secondo posto con 21.398 voti (25%). Terzo Mancini con 14.349 voti e il 16,80%.