Il consigliere anziano del Pd, Graziano Di Natale, ha convocato questa mattina una conferenza stampa per comunicare la novità annunciando di voler convocare egli stesso il consiglio provinciale, per poter approvare il bilancio entro la data del 31 luglio

COSENZA – C’è una lettera a firma del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari regionali, on. Gianclaudio Bressa, che certifica la decadenza di Mario Occhiuto dalla carica di Presidente della Provincia di Cosenza. E’ indirizzata al segretario generale dell’Ente ed al Prefetto di Cosenza affinché, nel prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato del 7 luglio scorso, consentano al consigliere provinciale anziano, Graziano Di Natale, di esercitare il ruolo di presidente facente funzioni. Lo stesso Di Natale, che ieri sera aveva anticipato la notizia agli organi di stampa, questa mattina ha convocato i giornalisti nello storico palazzo di Piazza XV Marzo per comunicare le novità. L’esponente del Pd, accompagnato dai consiglieri provinciali Nicoletti e Pascariello, ha annunciato di voler convocare egli stesso il consiglio provinciale, per poter approvare il bilancio entro la data del 31 luglio per come previsto dalla legge. “Non è una guerra personale contro Mario Occhiuto – ha aggiunto – Ma si tratta di una battaglia per la legalità e per condurre i responsabili istituzionali al rispetto delle sentenze”. Nel frattempo però Mario Occhiuto, sulla base di una norma statutaria vigente, rimane saldamente ancorato alla poltrona di Presidente ed ha addirittura convocato i comizi elettorali per il rinnovo del consiglio provinciale, indicando come data del voto il 23 ottobre.

Salvatore Bruno

La lettera inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri