Giuseppe d’Ippolito, consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi, del gruppo Cosenza Positiva – Fratelli d’Italia, ha chiesto al sindaco di promuovere una convenzione con la Quick Parking, società di gestione del parcheggio di Piazza Bilotti, per l’istituzione della sosta gratuita all’interno della struttura, nella fascia oraria di ingresso e di uscita degli istituti di istruzione, a beneficio dei genitori degli studenti frequentanti le scuole limitrofe. Lo scorso anno era stata adottata una tariffa agevolata di 50 centesimi per singola sosta.

Segnale di attenzione che snellirebbe il traffico

«L’inizio dell’anno scolastico e l’arrivo della stagione invernale – spiega d’Ippolito – rendono necessario ripristinare la convenzione e fare in modo che si dia un ulteriore segnale di attenzione verso tutti gli studenti del centro città che non riescono a raggiungere a piedi le scuole». Per il consigliere comunale l’accordo tra la Bilotti Parking e il comune di Cosenza alleggerirebbe e di molto l’ingorgo delle ore di punta, offrendo una soluzione a chi non può fare a meno di utilizzare la l’automobile.