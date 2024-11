La visita istituzionale precede i festeggiamenti per l'anniversario dell'indipendenza del paese africano

Il sindaco Mario Occhiuto ha ricevuto a Palazzo dei Bruzi l’ambasciatore del Senegal in Italia Mamadou Saliou Diouf, alla vigilia delle celebrazioni per l'anniversario dell’indipendenza dello stato africano, raggiunta nel 1960, e che si svolgeranno anche a Cosenza nella giornata di domenica 15 aprile, con musica, tamburi e danze previste su Corso Mazzini a partire dalle 16,30.

Comunità integrata nel territorio

A Cosenza vivono circa 200 cittadini senegalesi, mentre se ne contano in totale 500 in tutta la provincia, con una buona integrazione sul territorio, aspetto sottolineato nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato anche gli assessori Matilde Spadafora Lanzino e Carmine Vizza, e i membri dell’Associazione Senegalesi a Cosenza (ASeCo). «Grazie per questo incontro – ha dichiarato il sindaco Occhiuto ricordando subito la precedente visita a Cosenza dell’ambasciatore, due anni fa, quando Occhiuto era anche presidente della Provincia – La mia amministrazione è ben lieta di accogliere proposte che possano ulteriormente favorire il dialogo fra le nostre comunità. Penso, ad esempio, al fatto di ospitare artisti senegalesi nelle residenze dei BoCs Art. Ciò significherebbe aprirsi maggiormente a contaminazioni culturali oltre che di natura strettamente sociale».

Si lavora per un gemellaggio e per ricambiare la visita in Africa

L’ambasciatore Mamadou Saliou Diouf si è detto molto legato alla Calabria. «Qui non abbiamo preoccupazioni perché la gente è accogliente – ha sottolineato - specie a Cosenza, al contrario del Nord Europa, dove invece la nostra comunità registra dei problemi di integrazione. L’idea – ha aggiunto – sarebbe quella di realizzare un gemellaggio tra Cosenza e una città del Senegal, perché noi aspiriamo a raggiungere l’esperienza dei comuni italiani. Il sindaco Occhiuto non solo ha espresso soddisfazione per la conclamata collaborazione tra la Calabria e il Senegal, ma si è detto felice di poter ricambiare magari la visita in Africa per porre concretamente le basi di un nuovo gemellaggio tra territori.