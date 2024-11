Il leader del Movimento Diritti Civili correrà nel collegio uninominale: «Obiettivi coincidenti, sposiamo le stesse cause»

Liberi e Uguali, il movimento di Piero Grasso, ha deciso di candidare il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, per il collegio senatoriale uninominale di Cosenza. Lo ha annunciato lo stesso Corbelli. «Mi è stata chiesta dai dirigenti di questo partito, a livello regionale e nazionale - afferma - la disponibilità per una mia candidatura che ho dato ben volentieri perché ritengo Liberi e Uguali con Pietro Grasso in assoluto la formazione politica che porta avanti le stesse battaglie civili del mio Movimento».

Obiettivi coincidenti con Diritti Civili

«Abbiamo sposato cause comuni: lotta alla povertà, sostegno alle fasce più povere e deboli della popolazione, cancellazione del Job act e tutela dei diritti dei lavoratori, l'accoglienza dei migranti, Ius soli, Unioni civili, testamento di fine vita, una giustizia giusta, riforma vera della scuola. Da questo breve elenco - sostiene ancora Corbelli - si capisce il perché della mia candidatura con Liberi e Uguali. Solo a questo partito potevo dare la mia disponibilità. Per continuare, dentro il Parlamento un comune impegno civile, umanitario e di giustizia. Ho scelto un collegio grande e difficile, dove i sondaggi danno paradossalmente vincente un candidato ad oggi ancora fantasma. Il collegio di Cosenza sembra infatti vedere favorito il candidato del Movimento 5 Stelle – ha concluso Corbelli - il cui nome e volto ancora oggi nessuno conosce».

Corbelli era stato candidato alle politiche nel 1996 sotto le insegne del Popolo della Libertà. Correva per un posto a Montecitorio nel collegio di Castrovillari ed ottenne 27.498 preferenze, contro le trentamila che consentirono a Luigi Saraceni dell’Ulivo di essere eletto.