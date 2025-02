Maria Locanto subentra a Maria Pia Funaro sulla poltrona di vicesindaca della città di Cosenza dopo un anno e mezzo. Tanto è intercorso tra i due decreti (quello di ottobre 2022 di espulsione) firmati da Franz Caruso. Immutata la delega assegnata: Ambiente e Territorio. Identici i punti di riferimento romani: anche nel 2021 fu il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia, all’epoca commissario di Federazione, a dare indicazioni al primo cittadino bruzio.

Concordarono uno schema di giunta differente da quello iniziale che prevedeva tre assessori dem. Si preferì una poltrona in meno in cambio della seconda carica di Palazzo dei Bruzi.

Avvocato, presidente della Federazione provinciale del Pd di Cosenza, la nuova vicesindaca Maria Locanto ha messo d’accordo tutte le anime che da anni agitano il partito all’ombra della Sila. Nipote di Riccardo Misasi, storico Ministro della Democrazia Cristiana, ha un rapporto diretto con la segretaria Elly Schlein che appoggiò per prima (in modo solitario) quando il resto del Pd calabrese puntò tutte fiches su Stefano Bonaccini. La sua nomina potrebbe rientrare a lunga gittata in una serie di mosse politiche portate avanti da Franz Caruso in ottica candidatura alla Regione Calabria.

«Il Pd è un partito che ricuce – ha detto – ed io sono contenta di questa nomina. Starò tra la gente e ascolterò i cittadini. Come ho messo d’accordo tutti? È l’indole del partito targato Elly Schlein. La segreteria, del resto, ha seguito da vicino questo processo. Voglio ringraziare lei, il senatore Francesco Boccia e gli esponenti calabresi che non hanno avuto remore a puntare su di me».

Un passaggio anche sull’azione amministrativa di Caruso: «Mi inserisco in un solco egregiamente tracciato – ha concluso –. Dopo le difficoltà iniziali ereditate dal passato, lavorerò con il resto dalla squadra di governo sul progetto Cosenza 2050 di cui il Partito Democratico è parte integrante».

Il sindaco, Franz Caruso, dal canto suo evidenzia: «Non è una sostituzione del vicesindaco uscente – ha spiegato – ma rilanciamo l’attività amministrativa e completiamo un percorso lineare e di natura politica. Io ho sempre detto che volevo dare significato a questa esperienza valorizzando i partiti, senza tralasciare le forze civiche».