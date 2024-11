Il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno chiede al 'commissario prefettizio, che governerà Cosenza sino alle elezioni, di fare luce nei numerosi angoli bui e nascosti del Comune'

"La crisi istituzionale al Comune di Cosenza,come previsto e auspicato,ha inevitabilmente e necessariamente portato il sindaco Mario Occhiuto a concludere anzitempo la nefasta esperienza amministrativa che, in questi anni, ha danneggiato e mortificato l’immagine della città" è quanto dichiara il segretario del Pd Calabria, on. Ernesto Magorno, che aggiunge: "Il malgoverno di Occhiuto, caratterizzato da una politica basata sul ricorso spregiudicato ad un esercizio diffuso e quotidiano dell’ illegalità e dei favoritismi, ha interessato non solo la macchina amministrativa del Comune ma anche quella della Provincia.



Sono state utilizzate, per interessi di parte e a scopo prettamente politico, risorse finanziarie pubbliche, postazioni dirigenziali e consulenze per esercitare vere e proprie pressioni nel vano tentativo di preservare almeno una maggioranza consiliare di tipo numerico.



Nel settore dei lavori pubblici, delle manutenzioni e di alcuni servizi, il ricorso agli affidamenti diretti e clientelari, in violazione della legge, era una pratica usuale."



«Pertanto – continua Magorno – fin d’ora, chiediamo al commissario prefettizio, che governerà Cosenza sino alle elezioni, di fare luce nei numerosi angoli bui e nascosti del Comune, laddove si potrebbero annidare ulteriori storture in vari settori.

Chiediamo chiarezza su quali e quanti appalti di lavori pubblici sono stati fatti in questi anni e con quali criteri di affidamento.



Chiediamo trasparenza su come sono stati gestiti i servizi in questa città, sulle modalità con cui sono state prese determinate scelte, e soprattutto a vantaggio di chi (certamente non della collettività)."



Infine, ribadisce il segretario regionale :"Da parte nostra, come centrosinistra, metteremo in campo per le prossime amministrative, un progetto alternativo capace di condurre, nel capoluogo bruzio, una vera e propria opera di rinascita democratica.



Intanto, venerdì prossimo, come già annunciato, sarà convocata una riunione dell'Assemblea Provinciale del Pd, per discutere su questa grave emergenza e sulle elezioni primarie per la scelta del candidato a sindaco del centro sinistra nella città di Cosenza."