L'ex parlamentare pronto ad avviare un percorso insieme agli elettori che lo hanno sostenuto

Giacomo Mancini si lascia alle spalle la sconfitta elettorale guardando al cammino da compiere per ricostruire il campo del centrosinistra. Candidato nel collegio di Cosenza, l’ex deputato prova a prendere le redini di quel gruppo di cittadini che lo hanno votato, tributandogli oltre 21 mila preferenze.

Convocato un incontro per definire programmi e strategie politiche

«Fin da subito occorre rimboccarci tutti le maniche – scrive in una nota - Ecco perché dico alle amiche e agli amici che con generosità e passione mi hanno sostenuto: incontriamoci! Ritengo utile e importante riprendere il filo dell’impegno insieme. Per parte mia – aggiunge - tengo molto a ringraziare ognuno per il sostegno profuso e a non disperdere energie e competenze che si sono spese al mio fianco. E poi occorre definire insieme le traiettorie per un rilancio immediato del nostro campo. A Cosenza. In Calabria. Nel Paese». Convocato un incontro per venerdì 16 marzo alle ore 17 nell’hotel Link di Cosenza.