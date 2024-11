Fra pochi giorni un’altra tegola potrebbe abbattersi sulla testa del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, quello della Corte dei Conti. Il Tribunale contabile, infatti, aveva bocciato il comune di Cosenza e aveva stabilito che le discrasie tra quanto contenuto nel piano di riequilibrio finanziario e quanto invece realmente attuato dall'amministrazione di Palazzo dei bruzi erano tali da attivare le procedure di dissesto finanziario. Il tutto motivato da un corposo fascicolo di 142 pagine notificato il 18 luglio al sindaco della città e agli uffici amministrativi.



La decisione della magistratura contabile non ha avuto effetti immediati perché Mario Occhiuto, aveva prodotto un ricorso alle Sezioni riunite come del resto fece anche nel 2014. Il 17 ottobre è atteso il pronunciamento. Se le sezioni riunite dovessero respingere il ricorso prodotto dal sindaco, dunque, sarebbe un ulteriore colpo alla credibilità politica del primo cittadino bruzio che aspira a diventare presidente della Regione e che la Lega ha severamente bocciato quale leader del centrodestra unito. Severo il dispositivo della Corte dei Conti sulla gestione Occhiuto, la quale ha segnalato il mancato rispetto degli obiettivi intermedi del Piano di Riequilibrio Finanziario adottato a Palazzo dei Bruzi. Secondo il Tribunale Contabile, infatti, il Comune di Cosenza ha fallito ogni tentativo di riequilibrio finanziario e durante la gestione Occhiuto il debito è lievitato per decine e decine di milioni. Una voragine finanziaria. Se le sezioni riunite dovessero confermare il dispositivo della Corte dei Conti, sarà difficile per Mario Occhiuto, continuare a sostenere che il modello Cosenza possa essere esportato alla Regione Calabria. Il 17 ottobre, dunque, l’ardua sentenza.

Pa.Mo.

LEGGI ANCHE:

Comune di Cosenza in dissesto, il WhatsApp di Pasquale Motta

Dissesto Cosenza, M5s: «Occhiuto si dimetta e non pensi alla Regione»

Comune di Cosenza verso il dissesto, Guccione: «Dimissioni subito»

Dissesto a Cosenza, Occhiuto: «Non ci aspettavamo nulla di diverso»

Dissesto del Comune di Cosenza, la sentenza dei giudici contabili: «Situazione irrecuperabile»

La Corte dei conti boccia il Comune di Cosenza e apre la strada al dissesto finanziario