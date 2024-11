Quasi pronta a Palazzo dei Bruzi, la gara di appalto per realizzare i primi venti ascensori da installare nelle palazzine popolari dell’ultimo lotto di Via Popilia. La notizia è stata diffusa a margine dell’ultima seduta della Commissione controllo e garanzia del Comune di Cosenza durante la quale, su invito dei consiglieri aderenti alla Piattaforma, Giovanni Cipparrone, che è anche presidente della Commissione stessa, Francesco Cito, Marco Ambrogio, Francesco Spadafora, Pasquale Sconosciuto e dell’assessore ai quartieri Francesco De Cicco, è intervenuto Francesco Converso, dirigente del Settore Infrastrutture.

Ulteriore impegno per altri palazzi della città

E’ emerso inoltre che nei prossimi giorni, la giunta comunale procederà all’approvazione di una variante al Piano delle Opere Triennali con l’inserimento di ulteriori trenta ascensori, così da completare l’intervento infrstrutturale in tutti i palazzi dell’ultimo lotto di via Popilia e di quelli ricadenti in Piazza Nicola Corigliano, conosciuto anche come quartiere Gescal. «Dopo 40 anni di annunci – scrivono in una nota congiunta i consiglieri della Piattaforma - finalmente si dà concreta attuazione ad una reale necessità che vivono i tanti anziani e diversamente abili residenti nei quartieri popolari. Un modo per consentire loro di poter uscire di casa e socializzare all’aria aperta. Il nostro impegno - concludono - è quello di continuare con l’abbattimento delle barriere architettoniche in tutta la città e di realizzare gli ascensori in tutti i palazzi di edilizia popolare. E’ un traguardo di civiltà».