Della questione si è reso portavoce il consigliere comunale Morcavallo: «I ferri rappresentano un vero e proprio pericolo»

«All’interno della città di Cosenza ci sono molte piazze ma, evidentemente, non a tutte è dedicata la stessa attenzione: ci sono piazze di serie A e piazze di serie B.

Poco tempo fa mentre attraversavo piazza Loreto, sono stato fermato da un gruppo di anziani, solito ritrovarsi lì, che mi hanno fatto notare che molte panchine della piazza versano in un assoluto stato di degrado».

Lo comunica tramite nota Enrico Morcavallo, consigliere comunale e capogruppo “Grande Cosenza” nell’evidenziare lo stato delle panchine in ferro di piazza Loreto «prive della struttura dei tubolari che dovrebbero comporre la seduta quindi, per ovvi motivi, non sono utilizzabili dai cittadini».

In alcuni punti i cittadini avrebbero utilizzato dei diversivi: «nei punti in cui mancano i tubi in ferro sono stati legati degli spaghi che hanno reso possibile l’utilizzo delle panchine». Invocato quindi l’intervento dell’amministrazione comunale: «Non su tutte le panchine è possibile inserire lo spago perché in alcune i tubi di ferro sono spezzati. Questi ferri, così ridotti, rappresentano un pericolo per l’incolumità pubblica poiché chiunque si potrebbe ferire o, ancor peggio, chiunque potrebbe staccarne uno ed utilizzarlo per un qualunque scopo; se ciò dovesse accadere si creerebbe un danno economico per il comune di Cosenza perché chiunque dovesse ferirsi a causa di questi ferri potrebbe chiedere un risarcimento danni».

«In qualità di cittadino e di consigliere comunale – conclude Morcavallo - chiedo al sindaco ed all’assessore preposto di provvedere alla riparazione o sostituzione delle panchine di piazza Loreto».