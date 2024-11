Il consigliere comunale Morcavallo: «L’economia della città era già in grosse difficoltà e il ritardo nella consegna dei parcheggi la sta mettendo in ginocchio»

Meno di due mesi fa, esattamente il 17 Dicembre 2016, è stata inaugurata la nuova piazza Bilotti a Cosenza. E già qualcosa non funziona come dovrebbe. Com’è noto i parcheggi sono ancora inutilizzati. La cosa più assurda è che il progetto di piazza Bilotti ha come fulcro proprio i parcheggi, la piazza dovrebbe essere semplicemente la copertura dei parcheggi».

Lo sostiene Enrico Morcavallo, consigliere comunale e capogruppo “Grande Cosenza”.

«L’economia della città di Cosenza era già in grosse difficoltà e il ritardo nella consegna dei parcheggi la sta mettendo in ginocchio; alcune attività commerciali – aggiunge - hanno chiuso e quelle che, invece, ancora resistono fanno molta fatica perché chi si reca in centro città per effettuare degli acquisti non ha la possibilità di poter parcheggiare la propria auto, così preferisce andare in un Centro commerciale che gli consente di parcheggiare l’auto e di fare shopping con calma e serenità».

A ciò si aggiungono altre questioni: «Ad uno dei lati della piazza, precisamente sul marciapiedi, sono state poste delle transenne sopra le griglie di ferro perché, dopo meno di due mesi appunto, si sono affossate e c’è il rischio che possano aprirsi.

Le griglie, ridotte in questo stato, sono da intralcio in quanto le persone per accedere alla piazza devono fare tutto il giro ma, soprattutto, creano un enorme disagio agli invalidi o alle mamme che portano i figli con i passeggini perché le transenne poste sopra le griglie bloccano gli scivoli per accede o uscire dalla piazza».

«È possibile che lo stato di piazza Bilotti sia già questo? In qualità di consigliere comunale – rimarca Morcavallo - chiedo al sindaco almeno di provvedere al ripristino immediato delle griglie per risolvere i disagi causati ai cittadini».