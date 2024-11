Dopo la nomina dell'esecutivo, gli occhi saranno puntati sulla elezione del presidente del Consiglio. La carica, ricoperta nella passata consiliatura da Luca Morrone, è ambita da Francesco Spadafora, primo degli eletti

COSENZA - Meglio tardi che mai verrebbe da dire. C'è voluto più di un mese per condurre le verifiche sul voto amministrativo e procedere alla proclamazione degli eletti a Palazzo dei Bruzi. Nessuna sorpresa dall'Ufficio Centrale Elettorale, presieduto da Maurizio Pancaro. Adesso che la composizione del consiglio comunale è stata ufficializzata, entro la prossima settimana si procederà alla prima riunione dell'assise. Dopo la nomina dell'esecutivo, gli occhi saranno puntati sulla elezione del presidente del Consiglio. La carica, ricoperta nella passata consiliatura da Luca Morrone, è ambita da Francesco Spadafora, primo degli eletti con oltre novecento preferenze, esponente di Forza Italia. Ma il ruolo di guida dell'assise lo rivendica anche Michelangelo Spataro in ragione della lunga esperienza vantata tra i banchi del consiglio. Spataro peraltro è anche vicepresidente uscente. Non sarà facile trovare la quadratura del cerchio in seno alla maggioranza e non è escluso che dalla votazione possa venire fuori qualche sorpresa come il nome del giovane avvocato Giuseppe D'Ippolito. Con ogni probabilità l'opposizione sceglierà una donna per il ruolo di vicepresidente. Sarà quindi ballottaggio tra Francesca Cassano e Bianca Rende.

Salvatore Bruno