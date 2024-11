Segnalati gli inviati della trasmissione di Italia Uno forse alla ricerca del primario di pediatria

Il presidente della Regione, Mario Oliverio, ha incontrato i rappresentanti del partenariato socio-economico e degli Ordini professionali della provincia di Cosenza nella Sala Conferenze della Direzione Generale della Azienda Ospedaliera di Cosenza, per illustrare loro lo Studio di Fattibilità del Nuovo Ospedale. All’incontro sono intervenuti tra gli altri il direttore generale dell’azienda ospedaliera Achille Gentile e il delegato del presidente per la materia sanitaria Franco Pacenza, il dirigente regionale Pasquale Gidaro. Notata la presenza in sala del consigliere regionale Carlo Guccione.

Si valuta l'area di Vaglio Lise, quella in cui sorge l'attuale ospedale e la zona delle cupole geodetiche

Tre i siti possibili individuati per la costruzione del nosocomio. Entro la fine dell’anno la scelta definitiva. Oliverio ha tra l’altro ribadito di prediligere tra quelle proposte, la collocazione nell’area di Vaglio Lise, senza tuttavia porre alcun veto né sulla soluzione prospettata dal sindaco Occhiuto, che vorrebbe riallocare il nosocomio nella medesima area in cui si trova l’Annunziata, né sulla terza soluzione individuata dai progettisti nella zona compresa tra lo stadio e le cupole geodetiche. Nel caso in cui si dovesse scegliere Vaglio Lise oppure la zona dello stadio, l’attuale struttura dell’Annunziata sarebbe trasformata in una cittadella della salute con poliambulatori ed uffici territoriali.

!banner!

Iene a spasso tra i corridoi dell'Annunziata

Intanto è stata segnalata la presenza di uno degli inviati del programma Le Iene di Italia 1 tra i corridoi dell'ospedale dell'Anunziata. Secondo quanto si è appreso, avrebbe cercato di intercettare il primario della pediatria. Nessuno dei dirigenti sanitari presenti all'incontro con Oliverio ha però saputo spiegare i motivi dell'insolita visita. Probabilmente sarà necessario attendere la puntata in onda domenica prossima.