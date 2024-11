Dura analisi del dato nazionale. «Nella provincia bruzia dati in controtendenza»

«Non bisogna avere paura nel dire apertamente che in Italia, nelle ultime amministrative, siamo usciti severamente sconfitti perché percepiti come un partito antipatico per le classi meno abbienti ed incapace di risolvere le problematiche che affliggono le nostre comunità». Lo dicono i Giovani Democratici della provincia di Cosenza. Riuniti in assemblea nella sede di Viale Trieste, hanno duramente criticato l’analisi del voto prodotta dalla direzione nazionale del Pd all’indomani dell’esito dei ballottaggi.

In provincia di Cosenza dati in controtendenza

«A differenza di quanto avviene a livello nazionale ci teniamo a sottolineare che in provincia di Cosenza registriamo sostanzialmente una vittoria del Partito Democratico locale in tutti i comuni al voto – aggiungono - Possiamo parlare di Modello Cosenza ed è un dato straordinario per noi Giovani Democratici. Va dato atto al segretario Luigi Guglielmelli ed ai dirigenti provinciali PD e GD di aver ascoltato i territori ed aperto discussioni vere con personalità autorevoli, forze civiche e progressiste, per creare un centrosinistra ampio, credibile e coeso».

Salvatore Bruno