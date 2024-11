L'assise di Palazzo dei Bruzi ha proceduto alla surroga dei neo assessori De Cicco e Spataro. Un minuto di raccoglimento per il lutto in casa Guccione

Tra i punti all'ordine del giorno del consiglio comunale di Cosenza convocato per oggi 20 marzo, vi era anche la discussione sulle linee programmatiche del sindaco e dell'esecutivo.

Ma l'assise di Palazzo dei Bruzi è stata rinviata a data da destinarsi su richiesta della opposizione, in virtù del grave lutto che ha colpito il consigliere Carlo Guccione, al quale è mancato il papà proprio nel giorno di San Giuseppe.

Il consiglio ha osservato un minuto di raccoglimento anche per commemorare la scomparsa del padre di monsignor Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza Bisignano, e del papà di Giampaolo Calabrese, dirigente del Settore Cultura del comune.

Damiano Covelli, capogruppo del Pd, ha ricordato la figura di Francesco Guccione, convinto sostenitore del Partito Comunista.

Subito dopo si è proceduto alla surroga di Michelangelo Spataro e di Francesco De Cicco, nominati in giunta al posto di Vittorio Sgarbi e Fedele Bisceglia. Sono così subentrati in consiglio comunale i primi dei non eletti delle liste Forza Cosenza e Cosenza Libera, Carmelo Salerno e Pasquale Sconosciuto.

Salvatore Bruno