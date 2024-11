Tre gruppi di centrosinistra, due riferibili a Forza Italia. Il termine per la consegna scade lunedì 4 febbraio alle ore 12

Per il debutto elettorale del simbolo della Lega a Cosenza bisognerà ancora attendere. Alle provinciali del 24 febbraio i candidati salviniani dovrebbero trovare accoglienza in una delle due liste di Forza Italia: la Provincia che vuoi, e Provincia azzurra. In corsa ci sono Vincenzo Granata, consigliere di Palazzo dei Bruzi, e il castrovillarese Francesco Battaglia. Sempre sul fronte del centrodestra, il peso dei voti della maggioranza di Cosenza dovrebbero concentrarsi su Alessandra De Rosa e Andrea Falbo, ma potrebbe esserci anche la variante Fabio Falcone. Ci sarà poi Eugenio Aceto, uscente, consigliere comunale di Rende.

Centrosinistra con almeno tre liste

Il centrosinistra cerca la quadra spalmando i propri candidati su tre liste: una del Partito democratico (Provincia Democratica), l’altra riferita direttamente al presidente Franco Iacucci cosiddetta dei sindaci, ed una terza, Democratici e progressisti, di cui si sta occupando il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea. Lungo l’elenco degli aspiranti. Tra gli uscenti già in pista Marco Ambrogio, in cerca di riconferma anche l’esponente del comune di Mendicino Francesco Gervasi, sostenuto dall’area di ZonaDem del consigliere regionale Mimmo Bevacqua, ed il sindaco di Rovito Felice D’Alessandro.

I candidati dei centri più popolosi

Derby a Castrovillari tra Era Rocco, gradita al sindaco Domenico Lo Polito, e Giuseppe Oliva, su cui si starebbe concentrando il consenso di almeno altri quattro consiglieri. A Paola la maggioranza punterà compatta su Graziano Di Natale mentre a San Giovanni in Fiore si cerca di garantire la riconferma di Saverio Audia. A Montalto Uffugo la maggioranza del sindaco Pietro Caracciolo punta su Giovanni Cosentino, la minoranza su Ugo Gravina. Tra i candidati anche Ferdinando Nociti, sindaco di Spezzano Albanese; Ermanno Cennamo, consigliere comunale di Cetraro; Vincenzo Tamburi, sindaco di San Basile; Bianca Rende, consigliera comunale di Cosenza. Le liste dovranno essere consegnate entro lunedì prossimo 4 febbraio alle ore 12.