Incontro a Palazzo Spadafora, luogo simbolo del centro cittadino, con tema “Centro storico: strategie in atto e nuovo piano di intervento sulle emergenze”

Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ribadisce l’intento dell’incontro « serve a fare il punto sulle strategie complessive ma anche per prospettare a chi abita nel centro storico gli interventi immediati…Le priorità sono quelle di garantire una sicurezza a chi abita in questi luoghi ed evitare delle situazioni a rischio, ricordando che le case sono private e sono i privati che devono metterle in sicurezza, ma noi faremo un'attivita' di incentivi per stimolare i privati ad investire sul loro patrimonio, per rilanciare, soprattutto in chiave turistica, il centro storico».

Occhiuto ha precisato che tali strategie si muoveranno su due fronti. Il primo e' quello di dare maggiore vivibilita' al centro storico, attraverso politiche incisive di decoro urbano e servizio di videosorveglianza, con maggiore attenzione alle problematiche sociali, creando anche uno sportello di ascolto per le persone piu' disagiate. Il secondo fronte riguarderà l’aspetto strutturale con il recupero di tutti gli edifici pubblici.