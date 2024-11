Per facilitare lo sgombero della tendopoli provvisoria di Cosenza, il sindaco Occhiuto aveva offerto ai rom una somma di denaro per aiutarli a sostenere le spese per sistemarsi altrove. Ora arriva la replica dei rom stessi, secondo cui la cifra è troppo bassa per permettergli di rifarsi una vita

Pur di farli uscire dalla tendopoli provvisoria in cui sono stati alloggiati dopo lo sgombero delle baracche, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha stanziato per loro un contributo economico: 600 euro per il capofamiglia e altri 300 euro per ogni ulteriore membro del nucleo familiare.

Ma per i rom la cifra non è abbastanza elevata da permettere loro di ricominciare una vita altrove e così non tutti assicurano che accetteranno la somma di denaro.

Il problema è emerso durante un incontro all’interno della tendopoli cosentina con le associazioni che si occupano di migranti e diritti civili. Le stesse che chiesero l’intervento della Procura in merito alle modalità di costruzione della stessa. Per i rom la cifra basterebbe a coprire un viaggio per l’intera famiglia in Romania, ma non consentirebbe loro di fare oltre, mettendoli, insomma, in mezzo a una strada.

Per Occhiuto la sua rimane una scelta innovativa e alternativa che si oppone ad anni di populismo e immobilismo. E sulla consistenza della somma da destinare ai rom, il sindaco bruzio ribatte che era stato chiesto un aiuto economico al Ministero dell’Interno ma senza ricevere alcuna risposta.