La Commissione Trasporti di Palazzo dei Bruzi, presieduta da Gisberto Spadafora, su sollecitazione del consigliere comunale Giovanni Cipparrone, effettuerà un sopralluogo per verificare le criticità del traffico veicolare, particolarmente sull'asse di Via Popilia, dopo la chiusura di una corsia di Viale Parco.

Informare gli automobilisti sui percorsi alternativi

Nel corso della seduta, i consiglieri si sono confrontati con il comandante della polizia municipale Giovanni De Rose e con l'ispettore Giacomo Fuoco. Secondo quanto emerso dal dibattito, bisogna insistere sull'informazione ai cittadini rispetto alla viabilità alternativa per chi deve andare in direzione nord, che non si limita alla sola via Popilia, scelta che i più paiono privilegiare, ma comprende anche il tratto Gergeri-Ponte di Calatrava, percorso migliore per chi deve uscire dalla città.

Nuova bretella all'inizio del 2019

Un ulteriore miglioramento della viabilità si registrerà poi con la bretella di Via Reggio Calabria che, secondo quanto riferisce l'assessore ai lavori pubblici Francesco Caruso, sarà aperta all'inizio del prossimo anno. Nell'occasione è stato posto l'accento anche sul sottopasso di Via Pasquale Rossi, che non serve più esclusivamente l'accesso all'autostrada, ma è percorribile anche in direzione nord, collegandosi dunque con Via Pomponio Leto, ed alleggerendo di fatto il traffico verso nord. Nel sopralluogo già concordato saranno meglio messe a fuoco le criticità per individuare i correttivi più adeguati.