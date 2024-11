La Giunta di Palazzo dei Bruzi, nella seduta del 25 marzo scorso, ha approvato un provvedimento di esenzione dal pagamento dei tributi comunali per le attività commerciali ubicate a ridosso del cantiere del Parco del Benessere. L’esecutivo ha così recepito la proposta avanzata dai consiglieri comunali Francesco Spadafora, Marco Ambrogio, Giovanni Cipparrone, Francesco Cito e Pasquale Sconosciuto, aderenti alla Piattaforma. L’iter burocratico è stato condotto dagli assessori ai tributi e ai quartieri, Lino Di Nardo e Francesco De Cicco.

Ecco l’elenco delle strade comprese nel beneficio fiscale

Viale Mancini tra Piazza Mancini e la rotatoria di Via Padre Giglio

Via Galliano dal n.27 fino a Viale Mancini

Via Cesare Marini dal n. 25 fino a Viale Mancini

Via del Tigrai dal n. 8 fino a Viale Mancini

Via Neghelli dal n. 15 fino a Viale Mancini

Via Molinella dal n. 28 e dal n. 21 fino a Viale Mancini

Via Isnardi dal n. 24 fino a Viale Mancini

Gli obiettivi della Piattaforma

«La Piattaforma – si legge in una nota - nasce per l’elaborazione di un programma e la formazione di un raggruppamento da proporre agli elettori per la scelta del prossimo sindaco, ma non esita a preoccuparsi delle istanze che giungono dai cittadini sin da adesso, con particolare attenzione verso i quartieri e le frazioni della città».