COSENZA - Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha sciolto le riserve presentando qualche istante fa la giunta che lo supporterà nella nuova avventura di primo cittadino di Cosenza. Vice-sindaco è stata nominata l'onorevole Jole Santelli mentre della squadra faranno parte, confermando le nostre anticipazioni, Vittorio Sgarbi (centro storico), Padre Fedele Bisceglia (contrasto alla povertà), Matilde Spadafora Lanzino (scuola e alle pari opportunità), Francesco Caruso (lavori pubblici). Riconferme per Luciano Vigna (bilancio), Rosaria Succurro (comunicazione), Carmine Vizza (ambiente e cooperative sociali) e Loredana Pastore (attività economiche e produttive). Nel corso della presentazione della nuova squadra di governo il primo cittadino di Cosenza è apparso alquanto emozionato e le sue prime parole sono state rivolte ai nuovi e vecchi compagni di viaggio. «Ringrazio gli assessori presenti per avermi dato la loro disponibilità. Abbiamo una grande responsabilità. Questa giunta è il risultato dei segnali che ho colto. C'è l'esigenza di parlare con le persone che soffrono, di attenzionare le situazioni con problematiche. I criteri sono anche quelli della continuità del lavoro e dell'efficienza dei servizi». Tra le novità della nuova giunta Padre Fedele Bisceglia che ha avuto parole di soddisfazione per l'incarico ricevuto: «Il Sindaco Occhiuto è stato ispirato da Dio nell'attribuirmi questa importante delega (contrasto alla povertà). Sono convinto che anche il papa farà un elogio al sindaco di Cosenza».