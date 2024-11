Otto i seggi allestiti per evitare assembramenti e consentire il voto in piena sicurezza. C'è un solo candidato, l'uscente Franco Iacucci

Sono 1.804 gli amministratori locali della provincia di Cosenza ammessi al voto per l’elezione del nuovo presidente. Le urne si sono aperte alle ore 8.

Voto in sicurezza

Per consentire l’affluenza ai seggi in piena sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid sono state allestite otto diverse postazioni allocate tra il palazzo del Governo in Piazza XV Marzo e la vicina sede di Corso Telesio. L’ingresso di ogni seggio è vigilato dalla polizia provinciale per la verifica della temperatura dei votanti e per evitare la formazione di eventuali assembramenti.

Un solo candidato

C’è un solo candidato alla presidenza, l’uscente Franco Iacucci che ha votato poco prima delle 10 nel seggio allestito alla Sala Nova. Le operazioni si chiuderanno alle 20 e subito dopo sarà dato il via allo spoglio.

AGGIORNAMENTO ORE 12

Alle ore 12 l'affluenza alle urne è del 23,06%, pari a 416 votanti.