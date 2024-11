Sono 6 i candidati a sindaco. 15 i contrassegni per Mario Occhiuto, 8 le liste che sostengono Carlo Guccione, 6 formazioni appoggiano Enzo Paolini. Gli altri candidati a sindaco sono legati a una sola lista

COSENZA - Né tensioni né sorprese. Contrariamente al solito le operazioni di deposito delle liste per le amministrative di Cosenza si sono svolte con tranquillità e senza la bagarre che normalmente caratterizza i minuti immediatamente precedenti alla chiusura del termine. Gli ultimi a giungere sono stati i delegati della Lista Sgarbi, a sostegno di Mario Occhiuto, e quelli di Orgoglio Brutio, legati a Carlo Guccione. Nel complesso ai nastri di partenza si presentano 6 candidati a sindaco. 15 i contrassegni per Mario Occhiuto, 8 le liste che sostengono Carlo Guccione, 6 formazioni appoggiano Enzo Paolini. Gli altri candidati a sindaco sono legati a una sola lista: Cosenza in Comune per Valerio Formisani, Hettaruzzu Hebdo per Vincenzo Iaconianni e Movimento Cinquestelle per Gustavo Coscarelli. Adesso la palla passa alla Commissione presieduta dal segretario generale di Palazzo dei Bruzi, Alfonso Rende. Entro le prossime ore si conosceranno gli esiti del controllo e la data per il sorteggio della collocazione sulla scheda elettorale.

Salvatore Bruno