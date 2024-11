Riunione a Cosenza nella sede Auser Cgil per definire il percorso che porterà alla costruzione della 'Coalizione sociale' di Landini

Cosenza - E' in corso nella sede Auser Cgil l'assemblea per intraprendere concretamente il percorso di costruzione della Coalizione Sociale. "In una società fondata sull'individualismo - ha dichiarato Massimo Covello segretario regionale Fiom Cgil - e sulla competizione tra persone è necessario unirsi, fare rete e coalizzarsi". La riunione serve a definire modalità operative, discussione programmatica e sviluppare iniziative.