Entra nella competizione cosentina anche il vice coordinatore regionale di Forza Italia Wanda Ferro che sceglie di presentarsi con la lista di Vittorio Sgarbi, subito salita agli onori della cronaca per essere rappresentata da una capra

Anche dopo le festività pasquali è ancora la lista di Vittorio Sgarbi a tenere banco nelle amministrative cosentine. Il partito della rivoluzione e la sua lista "Laboratorio della bellezza", rappresentati da una capra che troneggia su un podio, hanno infatti raccolto un'adesione non da poco. Si tratta della vice coordinatrice regionale di Forza Italia Wanda Ferro che così lascerebbe la sua fortezza, Catanzaro, per andare a sostenere il defenestrato ex sindaco Mario Occhiuto.

Ma la notizia del giorno non è solo questa. Nella smania di diffondere la novità, infatti, all'azzurro deve essere sfuggito un particolare che ora il critico d'arte tiene a precisare. Quello di Sgarbi sarà solo un appoggio simbolico che non lo vedrà impegnato in prima linea. In sintesi, all'eclettico personaggio non interessa candidarsi come consigliere comunale dell'assise cosentina ma solo dare un assist vigoroso ad Occhiuto. Del resto già all'indomani della sfiducia all'ex primo cittadino il critico era intervenuto stigmatizzando la vicenda.

Aderisce alla lista di Sgarbi anche l'artista Maurizio Orrico, classe 1962 e già candidato alle scorse regionali con lo "spartito del centrodestrasinistra" che, ironia della sorte, aveva come simbolo un agnello.

Tiziana Bagnato