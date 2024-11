Il consigliere regionale vibonese, si dichiara favorevole alla proposta di istituire una commissione d’inchiesta così come proposta dal sottosegretario Gentile e propone un consiglio regionale ad hoc sulla costruzione dei nuovi ospedali

Abbiamo avvicinato l’on. Vincenzo Pasqua, per una sua opinione sulla vicenda della costruzione dei nuovi ospedali di Vibo, Gioia Tauro e di Sibari, alla luce dello scossone impresso dal sottosegretario allo sviluppo economico, Tonino Gentile, il quale ha proposto alla Regione di nominare una commissione d’inchiesta per stanare le responsabilità di coloro che, sostanzialmente, hanno impantanato l’iter per la costruzione dei nuovi ospedali, tra i quali quelli di Vibo Valentia. Nella stessa comunicazione, il sottosegretario, aveva paventato il rischio della predita dei finanziamenti.

Un rischio che il Presidente Oliverio, ha smentito con una lettera inviata allo stesso sottosegretario. L’on. Vincenzo Pasqua, sul punto, è netto: “ben venga la proposta del senatore Gentile, se questa serve a squarciare la cortina del silenzio calata su questa vicenda”. Pasqua addirittura rilancia anch’esso con un’ulteriore proposta: “dopo tre anni di Governo Regionale, -afferma- non abbiamo mai tenuto un consiglio per assumere decisioni in merito, in tal senso, intendo farmi promotore attraverso la vostra testata e chiaramente, per le vie istituzionali, di chiedere al presidente del Consiglio Regionale, Nicola Irto, la convocazione della massima assise del consiglio sul tema.

D’altronde, a questo punto, la discussione è diventata un obbligo morale verso i cittadini di quei territori, un adempimento che non può più essere più rinviato, considerato le dichiarazioni di Carlo Guccione, del consigliere Giuseppe Graziano e dello stesso Presidente della Regione. Il consiglio regionale ha il dovere di fare chiarezza. Vorrei sottolineare –prosegue ancora il consigliere regionale vibonese- che non si tratta di convocare un consiglio generico sulla questione Sanità ma, specificatamente, sulla costruzione dei nuovi ospedali di Vibo, Gioia Tauro e della Sibaritide. Sono sicuro che, il Presidente del Consiglio Regionale, conoscendo la sua sensibilità e la sua correttezza, saprà interpretare al meglio questa mia richiesta. Non possiamo immaginare, né possiamo permettere che, la costruzione di questi nuovi ospedali, nell’immaginario collettivo, possa essere associata a quella della costruzione del Ponte sullo stretto”, ovvero di un’opera che non si farà mai”.

Infine, l’on. Vincenzo Pasqua, l’ultimo inciso ha voluto riservarlo alla costruzione del nuovo nosocomio vibonese, sostenendo che qualche passo in avanti è stato fatto “grazie all’azione del Prefetto, Dr. Guido Nicolò LONGO, il quale ha inteso varare una task force con il compito di super visionare l’iter, un’azione quella del Prefetto, sostenuta anche da qualche organizzazione sindacale che, garantisce linearità al percorso burocratico. Tuttavia –conclude l’esponente del gruppo Oliverio Presidente-, la situazione dell’ospedale vibonese resta preoccupante, il vecchio ospedale, ha una carenza di posti letto che provoca disagi inaccettabili per gli utenti. E’ necessario dunque, -conclude Pasqua- che si faccia chiarezza una volta per tutte sulle responsabilità pesanti della burocrazia, per tutti i ritardi che si sono accumulati nel corso degli anni”.