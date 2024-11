Trattative serrate fino a ieri sera per una discussione all'interno del Pd, poi l'accordo che verrà presentato stamattina alle 10,30. Sarà un mix di politici e tecnici. Solo appoggio esterno per Azione

Dopo giorni di trattative complicate, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, sembra aver trovato finalmente la quadra. Stamattina alle 10,30 terrà una conferenza stampa alla sala concerti per presentare la nuova giunta.

Non è stato facile trovare l’accordo, soprattutto a causa del Pd che fino a ieri sera aveva aperto una serrata discussione su un profilo tecnico contestato dal partito locale. Le minacce del sindaco di gettare la spugna e luna estenuante mediazione, alla fine hanno indotto tutti a trovare l’accordo. Come anticipato sarà un mix di esponenti politici e tecnici.

La nuova giunta Fiorita: i nomi

Le indiscrezioni dicono che la parte del leone la farà il movimento del sindaco che conferma i tre assessorati con Donatella Monteverdi, Nunzio Belcaro ai quali si aggiunge l’attuale capo gabinetto del sindaco Pasquale Squillace.

Per quanto riguarda il Pd, invece c’è la riconferma per Giusy Iemma nel ruolo del vicesindaco a cui si aggiunge il profilo tecnico di Irene Colosimo.

Il resto saranno tutti profili tecnici con Vincenzo Costantino, Luisa Lacava, Silvano Barbalace e Giuliana Furer. Nessun assessorato quindi per Azione che si limiterà ad un sostegno esterno al sindaco così come stabilito nell’accordo politico con Fiorita. Saranno proprio i calendiani, unitamente ai transfughi del gruppo Talarico, a garantire i numeri in aula al sindaco Fiorita.