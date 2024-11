Il consigliere regionale vibonese scrive al presidente del Consiglio dei ministri per chiedere un intervento immediato in favore dei dipendenti della Provincia di Vibo Valentia, che da mesi non percepiscono lo stipendio.

"In data odierna ho inviato una lettera a Matteo Renzi, presidente del consiglio dei ministri, per sollecitare un intervento risolutore sulla vicenda della Provincia di Vibo Valentia e, in particolare dei suoi dipendenti. A seguito della riforma “Del Rio” sugli enti locali si sono registrate oggettive difficoltà di attuazione, specie per le Province. L’aspetto che suscita maggiore preoccupazione è quello collegato alla posizione, al destino e al ruolo dei dipendenti. A Vibo Valentia tale riforma ha accelerato un processo di crisi dell’ente già in atto, fino a sfociare in una situazione drammatica. Da molti mesi i dipendenti non percepiscono gli stipendi. Circostanza che ha creato alle rispettive famiglie immani difficoltà e condannato molte di loro a vivere al di sotto della soglia di povertà. Interminabile il tunnel della disperazione, come testimoniano gli episodi dei giorni scorsi (gravi malori durante le pacifiche manifestazioni di protesta e tentativi di suicidio). Insomma, lo status quo, ormai, ha assunto connotati drammatici, la cui soluzione non è più procrastinabile. Una crisi che s’innesta in un tessuto civile ed già minato da un’economia asfittica e stagnante. Il Consiglio regionale ha approvato, pochi giorni fa, all’unanimità, le “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56” Ma l’incidenza sull’attualità e sulle sorti dei dipendenti, allo stato, è nulla. Per superare tale situazione è necessario agire rapidamente con tutti gli strumenti che appartengono al Governo nazionale".