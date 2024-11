Si tratta del prefetto in quiescenza Tiziana Costantino. L'ex primo cittadino rimase coinvolto in un'inchiesta sulla gestione della piscina comunale

A seguito delle irrevocabili dimissioni di Ugo Pugliese dalla carica di sindaco del Comune di Crotone, il prefetto Tiziana Tombesi, ha nominato commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente, con i poteri del primo cittadino, della giunta e del consiglio, nella persona del prefetto in quiescenza, Tiziana Costantino. Le dimissioni erano state rassegnate dopo il coinvolgimento del primo cittadino in un'inchiesta su presunte irregolarità nell'affidamento della gestione della piscina comunale, in conseguenza della quale era stato sottoposto all'obbligo di dimora in città, poi revocato. Nei giorni scorsi, quindi, la conferma della decisione che ha aperto le porte al commissariamento.

