Sono previsti 36 milioni di euro per investimenti. Seduta importante dell'assise pitagorica che ha approvato due punti molto importanti per l'azione di governo

Giornata di consiglio comunale oggi a Crotone. L'assise, presieduta dal presidente Serafino Mauro, ha approvato tra i vari punti all'ordine del giorno il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Un documento approvato in anticipo rispetto agli scorsi anni e fondamentale per la programmazione e l'attuazione degli interventi per la città e la comunità cittadina.

Ci sono in ballo 36.000.000 di euro di investimenti in opere pubbliche programmate dall'amministrazione guidata dal sindaco Ugo Pugliese tra cui: Riqualificazione urbana snodo Corso Mazzini - Via Veneto (€ 500.000), Rete metanifera in via Gallucci (€ 500.000), Bonifica area industriale SIN Crotone (€ 1.200.000), Restauro e consolidamento portici di Piazza Pitagora (€ 500.000), Completamento Teatro Comunale "W. Bentivegna" (€ 3.948.000), Riqualificazione ambientale Discesa Conigliera – S. Leonardo (€ 786.000), Prolugamento lungomare viale Magna Grecia (€ 3.075.000), Riqualificazione edificio via Grandi Fondo Gesù (€ 927.040), Regimentazione acque meteoriche Tufolo - Esaro (€ 500.000), Riqualificazione ambientale viabilità interna quartiere Farina (€ 600.000), Riqualificazione ex piscina Coni (€ 200.000), Sistemazione idrogeologica via Unione Europea (€ 100.000), Ampliamento scuola unitaria (€ 800.000), Riqualificazione via Inghilterra (€150.000), Ristrutturazione Bastione Toledo (€ 800.000), Messa in sicurazza canali di scolo (€ 100.000), Riqualificazione ambientale quartiere Papanice (€ 200.000), Interventi miglioramento viabilità stradale (€ 300.000), Riqualificazione centro Evita (€ 500.000), Urbanizzazione lottizzazione Pentagono (€ 237.000), Riqualificazione Urbana Fondo Gesù (€ 3.574.000), Realizzazione sistema di videosorveglianza (€ 200.000), Realizzazione centro sociale Fondo Gesù (€ 558.000), Realizzazione messa in sicurezza ex discarica Fondo Farina (€ 5.482.146), Realizzazione Bonifica aree pubbliche CIC (€ 6.000.000), Realizzazione viabilità alternativia Poggio Pudano (€ 500.000), Riqualificazione ambientale Via G. Manna (€ 137.000), Riqualificazione ambientale aree comunali (€ 100.000). Inoltre 3.985.000 destinati agli acqusti di beni e servizi e fondi destinati per l'assunzione di personale in particolare unità di polizia municipale, personale amministrativo, assistenti sociali.

L'assise, inoltre, ha approvato le linee guida del Piano Strutturale Comunale, punto all'ordine del giorno inserito negli ultimi giorni, e che aveva creato qualche polemica dai banchi dell'opposizione, l’adeguamento della Tari, e il mantenimento delle aliquote sui tributi. Il resto della seduta ha visto una sfilza lunga di debiti fuori bilancio – la quasi totalità accumulati dall'amministrazione precedente approvati.