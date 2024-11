Giovanni Greco, consigliere comunale eletto con la lista Tesoro Calabria, ha rassegnato questa mattina le dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio comunale di Crotone. Una decisione dettata da situazioni politiche interne alla coalizione che sostiene il sindaco Vincenzo Voce. Lo ha detto lo stesso Greco nel corso di una conferenza stampa «Il mio - ha spiegato - è un passo indietro per rafforzare la maggioranza in quanto c'era necessità di un allargamento perché ci servono i numeri per poter stare tranquilli e raggiungere l'obiettivo del cambiamento».

Le ragioni dietro la scelta di Greco

Il riferimento dell'ormai ex presidente del Consiglio è alle difficoltà della coalizione di maggioranza di avere i numeri in assemblea avendo perso, dall'elezione del 2020, diversi componenti e potendo contare oggi su 17 consiglieri su 32. «Auspico - ha detto Greco - che chi si è allontanato dalla maggioranza rientri, ma penso che più di un consigliere di minoranza possa entrare». Il riferimento è all'appoggio alla maggioranza del consigliere Mario Megna, eletto nelle fila dell'opposizione per la lista 'Jole Santelli presidente'. L'accordo prevede che Megna, che nel 2014 era stato già vicesindaco del Pd nella giunta Vallone e che nel 2021 è diventato coordinatore cittadino di Forza Italia prima di lasciare il partito dopo l'appoggio a Voce, andrà a presiedere il Consiglio comunale mentre Greco sarebbe nominato assessore.

L'elezione del nuovo presidente del Consiglio

«A me - precisa Greco - interessa che il progetto di cambiamento di Crotone sia portato a compimento e voglio dare il mio contributo: se questo deve avvenire attraverso gli scranni del Consiglio comunale lo farò. Come lo farò se mi dovesse essere chiesto di entrare in Giunta. La nomina ad assessore è prerogativa del primo cittadino, a me piacerebbe mettere a disposizione mie competenze tecniche». L'elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale dovrebbe avvenire già nel corso della seduta che è stata convocata per il prossimo 29 novembre.