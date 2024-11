Il primo cittadino smentisce le voci che lo vorrebbero pronto a mantenere la carica. La decisione di lasciare era stata presa dopo il coinvolgimento in un'inchiesta su presunte irregolarità per l'affidamento della piscina comunale

«Leggo e sento illazioni circa il ritiro delle mie dimissioni. L'uomo e il sindaco non si lasciano tirare la giacca da nessuno. Pertanto smentisco categoricamente qualsiasi considerazione in questo senso. Ho già detto e ribadisco che ci sarà modo nei prossimi giorni di motivare ulteriormente la mia decisione». Lo afferma, in una nota l'ex primo cittadino di Crotone, Ugo Pugliese. Le dimissioni erano state rassegnate dopo il coinvolgimento del primo cittadino in un'inchiesta su presunte irregolarità nell'affidamento della gestione della piscina comunale, in conseguenza della quale era stato sottoposto all'obbligo di dimora in città, poi revocato.