La giunta Pugliese e alcuni consiglieri hanno accolto nella sede dell’Amministrazione Elisabetta Barbuto e Margherita Corrado. Sul tavolo i temi legati ad ambiente, infrastrutture, cultura e sviluppo

Incontro istituzionale per la Giunta comunale di Crotone, insieme al sindaco Ugo Pugliese, con le parlamentari Elisabetta Barbuto e Margherita Corrado; presenti il presidente del Consiglio Comunale Serafino Mauro e la Consigliera Regionale Flora Sculco. Sul tavolo tutte le iniziative che l'amministrazione sta intraprendendo in materia di ambiente, infrastrutture, cultura, sviluppo economico.

Su tutti i temi trattati, il sindaco Pugliese ha illustrato alle parlamentari il percorso intrapreso auspicando che la sinergia istituzionale possa essere foriera di positività improntata su un dialogo costante e costruttivo e che l'azione dell'amministrazione possa essere sostenuta in sede parlamentare nel comune interesse per il territorio. Il primo cittadino pitagorico ha tenuto a ringraziare l'onorevole Barbuto e la senatrice Corrado per la disponibilità, confermando l'apertura della Amministrazione a tutti i contributi che possano giungere dalle realtà istituzionali del territorio; le parlamentari pentastellate hanno rimarcato la disponibilità alla collaborazione e all'importanza della condivisione all'insegna della massima trasparenza di tutte le azioni e di tutte le iniziative.