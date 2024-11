Cambio della guardia alla guida della Provincia di Crotone. Ad un presidente facente funzioni è subentrato un altro facente funzioni, dal momento che le elezioni che dovranno assegnare la nuova guida si terranno solo nell'autunno prossimo, dopo le amministrative che interessano alcuni comuni del crotonese.

A Simone Saporito, dunque, è subentrato Vincenzo Lagani, eletto consigliere comunale a Rocca di Neto nella fila del centrosinistra ma nel frattempo passato al centrodestra, che si è insediato questa mattina nel corso del consiglio provinciale.

Le deleghe

L'assise ha quindi assegnato le deleghe assegnate ai consiglieri provinciali: ad Antonio Barberio sono andate Viabilità, Patrimonio e Lavori pubblici; a Gina Spina l'Edilizia scolastica e l'Area Marina Protetta; a Marianna Caligiuri Rete scolastica e Diritto allo studio; a Pina Greco Problematiche Comuni montani; a Francesco Coco Ambiente, Trasporti e Sicurezza stradale.

Al Presidente f.f. rimangono riservate le materie non delegate ai consiglieri. «Coinvolgimento e partecipazione dei consiglieri provinciali, chiamati a dare il proprio contributo per garantire continuità amministrativa e salvaguardare i progetti già in fase di esecuzione e quelli in fase di definizione - si legge in una nota dell'ufficio di presidenza della Provincia di Crotone-. Una rete a sostegno del percorso già intrapreso dalla Provincia di Crotone, e che dovrà guidare l’Ente fino all'elezione del nuovo Presidente».