Sono rimasti alla fine in tre a correre per la carica di sindaco a Cutro dove si voterà, dopo la parentesi dei commissari: infatti alla fine Rino Lerose, ex assessore ed addirittura prima cadidatura del centro destra presentata sin da gennaio scorso, ha preferito non competere proprio.

Tre sono dunque le liste ed i candidati: Francesco Sulla già sindaco e Consigliere ed assessore regionale ha presentato la lista “Cutro il nostro partito”, quasi provocatoriamente viste le polemiche degli assetti soprattutto a sinistra, Antonio Della Rovere che con il Pd in testa ha presentato “Insieme Risolleviamo Cutro” e l’ex comandante dei vigili urbani di Cutro e Crotone Antonio Ceraso con la lista “La vera svolta per il cambiamento”.

Ecco le liste complete che sarà possibile votare, in una unica giornata, il prossimo 27 novembre

Sindaco: Sulla Francesco; Lista: “Cutro il nostro partito”

Colosimo Alessio

Colosimo Emilio

Crivaro Salvatore

Dattilo Rosanna

Diletto Michele

Galdy Marianna

Muto Maurizio

Muraca Luigi

Sarcone Maria Rosaria

Voce Domenico

Battaglia Anna

Vasapollo Antonio Giuseppe

Oliverio Martina

Liperoti Rosario

Villirillo Angelica

Di Napoli Maria Teresa

Sindaco: Antonio Della Rovere Lista: “Insieme Risolleviamo Cutro”

Carmine Del Libano

Antonio Gaetano

Salvatore Frontera

Laura Lerose

Antonio Lorenzano

Giuseppe (detto Peppino) Oliverio

Serena Placido

Stefania Salerno

Gaetano (detto Carletto) Squillace

Giusy Valerio

Maria Teresa Vetere

Teresa Celeste Caccia

Michele Caterisano

Gennaro Dottorino Rossi

Antonio Chiellino

Vincenzo Dangelo

Sindaco: Ceraso Lista: “La vera svolta per il cambiamento”

Damiano Aiello

Vincenzo Andreoli

Sara Brugnano

Giuseppina Cuparo

Rocco Curcio

Sonia De Cicco

Antonella Invitto

Pietro Le Piane

Pietro Lorenzano

Francesco Mazza

Chiarella Muto

Tommaso Olivo

Elisabetta Parrotta

Isabella Scavo

M. Teresa Stirparo

Giovanni Valerio