Docenti universitari e professionisti. Ecco chi sono i nuovi assessori regionali

'Sarà un rinnovamento epocale' ha dichiarato Mario Oliverio subito dopo aver annunciato i componenti della nuova giunta. I neo assessori regionali provengono quasi tutti dal mondo accademico. Sono infatti docenti universitari e professionisti gli assessori che affiancheranno Oliverio nel governo regionale.



Ecco la nuova giunta al completo:

Antonella Rizzo, dirigente amministrativo, è il nuovo assessore regionale all'Ambiente. Già consigliere comunale di Crotone e assessore ai lavori pubblici sempre della città pitagorica, la Rizzo è titolare di un laboratorio di analisi cliniche. Nel corso della campagna per le primarie che ha preceduto le elezioni regionali del novembre scorso, Antonella Rizzo ha accompagnato il presidente Mario Oliverio in uno dei diversi tour nella città pitagorica. La Rizzo è vicina alle posizioni della consigliera regionale Flora Sculco.

Francesco Rossi, del Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica nonché professore di Tecnica e pianificazione urbanistica dell'Università della Calabria, è il nuovo assessore regionale alla Pianificazione Territoriale. Laureato in Architettura presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1973, con il massimo dei voti, si è specializzato in Pianificazione Urbanistica applicata alle aree metropolitana sempre alla Sapienza di roma ne 1975. Si è specializzato in Economia e Sviluppo Regionale alla Northeastern University di Boston nel 1981-1982. ha avuto già contatti con la politica, infatti è stato assessore, sempre con giunte di centrosinistra sia a Cosenza che a Rende. Diverse le pubblicazioni a suo carico tra articoli, libri, monografie, curatore e co-autore di volumi.

Federica Roccisano, 33 anni di Caulonia, è il nuovo assessore al Lavoro e Welfare. E’ PhD Student presso la Scuola di Dottorato di Politica Economica dell’Università Cattolica di Milano e ricercatrice e Project manager dell'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. E' stata per diverso tempo nello staff dell'ex assessore regionale ai Trasporti Demetrio Naccari Carlizzi. E' stata nella passata legislatura presidente del Consiglio Comunale di Caulonia. Milita da diversi anni nel Partito Democratico. Dopo alcuni problemi con la sezione locale e la sua espulsione nel 2012, dal 2013 torna tra i democratici e chiamata a far parte della segreteria provinciale del partito reggino. E'ritenuta da molti vicina all'attuale capogruppo PD in consiglio regionale Seby Romeo.

Roberto Musmanno, di Castrovillari, già Presidente del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale dal 2003 al 2011 e ora Delegato del Rettore alla Ricerca e al Trasferimento tecnologico dell’Ateneo, è il nuovo assessore regionale alle infrastrutture. Sostituirà il dimissionario De Gaetano.

Carmela Barbalace, è il nuovo assessore all’Economia della Regione Calabria nella giunta Oliverio. Dirigente della Regione nel settore “Sviluppo della zootecnica, riordino e trasformazione fondiaria” ha conseguito diverse lauree tutte nel campo agrario e dell’agricoltura. Per sei anni ha lavorato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il prof. Francesco Russo, ordinario di Ingegneria dei Trasporti all’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, è il nuovo assessore con la delega Gioia Tauro, Logistica e Sistema Portuale Regionale. Il professore aveva già collaborato con Oliverio durante la campagna elettorale, redigendo un piano per lo sviluppo del porto di Gioia Tauro. Autore di diverse pubblicazioni di interesse nazionale e internazionale, dall’anno accademico 1998/99 è professore presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Reggio Calabria, per il settore scientifico disciplinare Trasporti. È stato responsabile scientifico dell’unità operativa presso l’Università di Reggio Calabria nell’ambito del Progetto Finalizzato Trasporti 2 del CNR.

Antonio Viscomi giuslavorista della Magna Graecia di Catanzaro, è il nuovo assessore con delega al Bilancio e programmazione al Bilancio della Regione Calabria. Docente Ordinario di Diritto del Lavoro all’Università Magna Graecia di Catanzaro dal 1999, era stato nominato da poco da Oliverio Direttore Generale della Presidenza. Classe ’61 Viscomi ha ricoperto numerosi incarichi accademici, componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale è autore di numerose monografie, saggi e articoli. Principali ambiti di ricerca il mercato del lavoro, immigrazione, nuove identità del lavoro, contrattazione collettiva.