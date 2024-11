Entra in Parlamento Eugenio Sangregorio, candidato nella circoscrizione estero, in Argentina dal 1957

È originario di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, Eugenio Sangregorio, deputato neoeletto in Sudamerica, una delle circoscrizioni estero, sotto le insegne dell’Usei, l’Unione Sudamericana Emigrati Italiani. Ha 79 anni. Nel 1957 ha lasciato il piccolo centro della costa tirrenica per emigrare in Argentina dove nel 2006 ha fondato il partito di cui è presidente.