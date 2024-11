Parte la sensibilizzazione delle amministrazioni comunali sul bando regionale relativo all’acquisto di scuolabus con pedana per disabili

L’inclusione è un traguardo importante a cui deve puntare ogni singola realtà del nostro territorio. A causa della mancanza degli appositi servizi è estremamente complicato vivere la diversità in una Regione come la Calabria, dove per un bambino disabile può diventare “un’impresa” anche solo partecipare ad una gita scolastica.

«Disponibili contributi a Comuni per l’acquisto di scuolabus per alunni diversamente abili»

E’ per questo motivo che i Giovani Democratici della provincia di Cosenza si sentono in dovere di esprimere «il nostro pieno sostegno ed appoggio al governo regionale dopo aver appreso la notizia che essa si sta prodigando, con i suoi appositi uffici, a comunicare ad ogni comune calabrese che è possibile attingere a dei contributi finalizzati all’acquisto di Scuolabus con pedana per Alunni diversamente abili. Questo provvedimento è volto a favorire l’accessibilità alle strutture scolastiche e la partecipazione degli studenti alle attività extra scolastiche. Pertanto, come Giovani Democratici il nostro impegno sarà quello di sensibilizzare le amministrazioni comunali sull’importanza di questo bando regionale affinché venga garantita (sempre più) un’inclusione vera a partire dal luogo più importante per la formazione di un bambino: la scuola».