Il Consiglio regionale della Calabria è stato convocato per lunedì 20 febbraio con dieci punti all'ordine del giorno. La seduta, che avrà inizio alle ore 14,30, sarà dedicata all'esame di sei proposte di provvedimento legislativo e di quattro proposte di legge. Tra queste ultime, spiccano in particolare la proposta di legge della maggioranza di centrodestra che prevede l'affiancamento di alcuni lavoratori del precariato storico della Regione Calabria ai Comuni nell'attuazione dei progetti del Pnrr, e la proposta di legge, a firma del presidente dell'assemblea Filippo Mancuso e della consigliere regionale Valeria Fedele, che istituisce l'Osservatorio sull'autismo.

Il Consiglio regionale si occuperà anche di una proposta di legge, a firma del consigliere regionale Antonio Montuoro, che prevede una serie di disposizioni in accoglimento di osservazioni del governo nazionale nell'ambito del principio di leale collaborazione istituzionale, come le modifiche al testo sulle prestazioni aggiuntive e sugli incentivi per gli ospedalieri che si rendono disponibili a operare anche nei pronto soccorso attraverso l'eliminazione del riferimento agli specializzandi nell'originaria formulazione: questo provvedimento inoltre introduce per il commissario della sanità la possibilità di individuare e mettere “profili professionali appartenenti all’area della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria” del Ssr a disposizione del Dipartimento Tutela della Salute e di Azienda Zero. Inoltre, lunedì si procederà anche all'elezione del Difensore civico della Regione Calabria. Quella del 20 febbraio prossimo è la seconda seduta del Consiglio regionale nel 2023.